Télé
Infoman, Bye bye, Pestacle...

Le sport national du Québec: décortiquer les revues de fin d'année

par 98.5

0:00
8:59

Entendu dans

Lagacé le matin

le 5 janvier 2026 06:40

Avec

Patrick Lagacé
Patrick Lagacé
Catherine Brisson
Catherine Brisson
Le sport national du Québec: décortiquer les revues de fin d'année
La chronique culturelle de Catherine Brisson / Cogeco Média

Catherine Beauchamp et Patrick Lagacé analysent la programmation télévisuelle du réveillon, en mettant l'accent sur le Bye Bye 2025.

Ils saluent l'arrivée d'une nouvelle équipe qui a apporté du «sang neuf» avec des sketchs marquants, comme les parodies d'Éric Lapointe par Virginie Fortin et de Luc Poirier par Stéphane Rousseau.

Patrick Lagacé émet toutefois une critique sur le sketch des trad wives.

Les deux soulignent également les moments forts d'En direct de l'univers et le concept rafraîchissant du Pestacle de fin d'année.

Écoutez la chronique culturelle de Catherine Brisson, lundi, à l'émission Lagacé le matin

