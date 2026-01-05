Infoman, Bye bye, Pestacle...

Catherine Beauchamp et Patrick Lagacé analysent la programmation télévisuelle du réveillon, en mettant l'accent sur le Bye Bye 2025.

Ils saluent l'arrivée d'une nouvelle équipe qui a apporté du «sang neuf» avec des sketchs marquants, comme les parodies d'Éric Lapointe par Virginie Fortin et de Luc Poirier par Stéphane Rousseau.

Patrick Lagacé émet toutefois une critique sur le sketch des trad wives.

Les deux soulignent également les moments forts d'En direct de l'univers et le concept rafraîchissant du Pestacle de fin d'année.

