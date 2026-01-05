Le phénomène «Heated Rivalry»

La chroniqueuse Catherine Brisson analyse le succès viral de la série canadienne «Heated Rivalry» (Rivalité passionnée), diffusée sur Crave.

Réalisée par Jacob Tierney et tournée en partie à Montréal, la série raconte l'histoire d'amour secrète entre deux vedettes de la LNH, inspirée par la rivalité Ovechkin-Crosby.

La série est devenue un phénomène culturel, mentionnée autant à CNN qu'aux Critics Choice Awards.

Outre son sujet audacieux et ses scènes explicites, la série fait rayonner de la musique québécoise à l'échelle internationale grâce à sa trame sonore.

