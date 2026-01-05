Le phénomène «Heated Rivalry»

La chroniqueuse Catherine Brisson analyse le succès viral de la série canadienne «Heated Rivalry» (Rivalité passionnée), diffusée sur Crave.
Réalisée par Jacob Tierney et tournée en partie à Montréal, la série raconte l'histoire d'amour secrète entre deux vedettes de la LNH, inspirée par la rivalité Ovechkin-Crosby.
La série est devenue un phénomène culturel, mentionnée autant à CNN qu'aux Critics Choice Awards.
Outre son sujet audacieux et ses scènes explicites, la série fait rayonner de la musique québécoise à l'échelle internationale grâce à sa trame sonore.
«Je pense que ça peut ouvrir aussi les esprits parce que ce sont des gars qui s'aiment, c'est pas juste une relation passionnelle, ce sont vraiment des gars qui désirent être ensemble aussi malgré les différences.»