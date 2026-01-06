 Aller au contenu
Hockey
Gestion des gardiens des Canadiens

«Côté mental, Fowler n'a pas l'air d'un jeune du tout» -Kent Hughes

par 98.5 Sports

0:00
17:03

Entendu dans

Les amateurs de sports

le 6 janvier 2026 19:09

Avec

Mario Langlois
Mario Langlois
Martin McGuire
Martin McGuire
«Côté mental, Fowler n'a pas l'air d'un jeune du tout» -Kent Hughes
Le directeur général des Canadiens, Kent Hughes. / PC/Graham Hughes

Les joueurs des Canadiens de Montréal ont repris l'entraînement, mardi, le jour même ou le directeur général Kent Hughes a fait son bilan de mi-saison.

Écoutez Martin McGuire résumer cette journée chargée avec Mario Langlois aux Amateurs de sports.

Les sujets discutés

  • Kaiden Guhle était de retour à l'entraînement avec ses coéquipiers;
  • Patrik Laine, pour sa part, a patiné en solitaire;
  • Comment gère-t-on le ménage à trois des gardiens?
  • «Côté mental, Fowler n'a pas l'air d'un jeune du tout»
  • Samuel Montembeault est heureux d"amorcer la deuxième moitié de saison;
  • Oliver Kapanen, un vrai deuxième centre dans la LNH? «Sans aucun doute», assure Hughes;
  • Hughes a été impressionné par Ivan Demidov jusqu'ici;
  • Lane Hutson, le joueur par excellence jusqu'ici;
  • Michael Hage à Montréal d'ici la fin de saison?;
  • Le développement de l'équipe va plus vite que prévu, mais les Canadiens ne sont pas l'Avalanche du Colorado.

Vous aimerez aussi

Quel sera le choix de gardien des Canadiens pour le reste de la saison?
Le Québec maintenant
Quel sera le choix de gardien des Canadiens pour le reste de la saison?
0:00
10:17
«Tant mieux si les trois gardiens de but vont bien» -José Théodore
Les amateurs de sports
«Tant mieux si les trois gardiens de but vont bien» -José Théodore
0:00
24:27

Parce que vous voulez tout savoir!

Ne manquez rien de l’actualité, des chroniques ou moments forts de vos animateurs et émissions préférés.

En m’abonnant, j’accepte de recevoir des communications par courriel de Cogeco Média et de ses sociétés affiliées, y compris des nouvelles, des mises à jour, des activités et des concours. Vous pouvez vous désabonner en tout temps en utilisant le lien au bas de nos courriels ou en nous contactant par le biais de notre Politique en matière de protection des renseignements personnels. Veuillez noter, cependant, que nous pouvons continuer à vous envoyer des communications liées au service et d’autres communications non commerciales. Ce site est protégé par reCAPTCHA et la politique de confidentialité de Google et les les conditions d'utilisation s'appliquent.

Dernièrement dans Les amateurs de sports

Voir tout
Le CF Montréal magasine pour la saison à venir
Rattrapage
Soccer
Le CF Montréal magasine pour la saison à venir
Combien ça coûte pour jouer au hockey?
Rattrapage
La valeur du sport
Combien ça coûte pour jouer au hockey?
C'est terminé pour John Harbaugh et Pete Carroll
Rattrapage
NFL
C'est terminé pour John Harbaugh et Pete Carroll
«C'est l'équipe la plus talentueuse à un si jeune âge» -Dany Dubé
Rattrapage
Canadiens 2025-2026
«C'est l'équipe la plus talentueuse à un si jeune âge» -Dany Dubé
«Les Suédois ont joué un match méthodique» -Stéphane Leroux
Rattrapage
Champions du Championnat mondial junior
«Les Suédois ont joué un match méthodique» -Stéphane Leroux
«Il faut trouver une façon de gagner plus régulièrement» -André Tourigny
Rattrapage
En dépit de bonnes statistiques pour le Mammoth
«Il faut trouver une façon de gagner plus régulièrement» -André Tourigny
«Tant mieux si les trois gardiens de but vont bien» -José Théodore
Rattrapage
Le «beau problème» des Canadiens
«Tant mieux si les trois gardiens de but vont bien» -José Théodore
«Je pense que le Canadien va finir la saison en force» -Mario Langlois
Rattrapage
D'autres renforts à prévoir?
«Je pense que le Canadien va finir la saison en force» -Mario Langlois
«Ils ont été chercher un frappeur de puissance» -Alex Agostino
Rattrapage
Kazuma Okamoto avec les Blue Jays
«Ils ont été chercher un frappeur de puissance» -Alex Agostino
Un triomphe qui vient à point pour la Victoire
Rattrapage
Hockey féminin
Un triomphe qui vient à point pour la Victoire
«On joue trop du hockey offensif sans se soucier de la défensive» -Roussel
Rattrapage
Le Canada au Championnat mondial junior
«On joue trop du hockey offensif sans se soucier de la défensive» -Roussel
«Le Canada évite d'être exclu du podium trois années de suite» -Stéphane Leroux
Rattrapage
Médaillé de bronze au Championnat mondial junior
«Le Canada évite d'être exclu du podium trois années de suite» -Stéphane Leroux
Un dernier match complètement fou entre les Steelers et les Ravens
Rattrapage
Saison régulière de la NFL
Un dernier match complètement fou entre les Steelers et les Ravens
«On a un deuxième trio qui peut contribuer» -Stéphane Waite
Rattrapage
Canadiens de Montréal
«On a un deuxième trio qui peut contribuer» -Stéphane Waite