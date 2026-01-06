Gestion des gardiens des Canadiens

Les joueurs des Canadiens de Montréal ont repris l'entraînement, mardi, le jour même ou le directeur général Kent Hughes a fait son bilan de mi-saison.
Écoutez Martin McGuire résumer cette journée chargée avec Mario Langlois aux Amateurs de sports.
Les sujets discutés
- Kaiden Guhle était de retour à l'entraînement avec ses coéquipiers;
- Patrik Laine, pour sa part, a patiné en solitaire;
- Comment gère-t-on le ménage à trois des gardiens?
- «Côté mental, Fowler n'a pas l'air d'un jeune du tout»
- Samuel Montembeault est heureux d"amorcer la deuxième moitié de saison;
- Oliver Kapanen, un vrai deuxième centre dans la LNH? «Sans aucun doute», assure Hughes;
- Hughes a été impressionné par Ivan Demidov jusqu'ici;
- Lane Hutson, le joueur par excellence jusqu'ici;
- Michael Hage à Montréal d'ici la fin de saison?;
- Le développement de l'équipe va plus vite que prévu, mais les Canadiens ne sont pas l'Avalanche du Colorado.