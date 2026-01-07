Renforts pour les Canadiens

Mario Langlois et Arpon Basu discutent des enjeux du match entre les Canadiens de Montréal et les Flames de Calgary, soulignant la situation critique de Calgary et la bonne position du Canadien avant les Jeux olympiques.
Autres sujets discutés
- Le retour à venir de Kaiden Guhle;
- La possibilité d’acquérir Blake Coleman, des Flames, pour renforcer l’attaque, dans la mesure que le Tricolore a un surplus de défenseurs;
- Jayden Struble sera en danger avec le retour de Guhle;
- Il faudra mesurer l'apport d'Arber Xhekaj en séries éliminatoires.