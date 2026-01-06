Canadiens 2025-2026

Avant les rencontres de mardi, les Canadiens de Montréal occupaient le troisième rang de la section Atlantique, le 4e de l'Association de l'est et le 7e au classement général de la Ligue nationale.

On parle ici de la plus jeune des 32 équipes de la LNH...

Écoutez Dany Dubé situer les performances de l'édition actuelle des Canadiens avec Mario Langlois, aux Amateurs de sports.

Le talent de la jeunesse: «Depuis que je couvre le Canadien, c'est l'équipe la plus talentueuse à un si jeune âge. On a vu de bonnes équipes chez le Canadien, mais avec des joueurs dominants aussi jeunes, on n'a jamais vu ça.»;

Michael Hage: Pas d'urgence de l'amener à court terme à Montréal;

La rotation de personnel: «Tu rentres les jeunes, ils sont tellement bons, ils font descendre les vétérans dans l'alignement. Ça, c'est un signe que ton organisation a fait du bon travail et que là, tu es en train d'amorcer un virage».

Ivan Demidov: «Ce qui m'impressionne le plus, c'est comment Demidov se défait de ces coureurs en fond de territoire.»

Les besoins: «Il faut remplacer David Savard. Ça te prend un gars qui est capable de prendre des minutes en désavantage numérique si tu veux avoir de la profondeur nécessaire.»

Le constat: «Lorsque tu regardes la progression du Canadien, il y a une croissance en attaque et une décroissance en défense.»