Le revers en finale des Jeux

Tony Marinaro est de retour au Québec après avoir assisté à la finale Canada-États-Unis lors de la finale masculine de hockey aux Jeux de Milan.
Écoutez Tony Marinaro au micro de Mario Langlois, aux Amateurs de sports.
Les sujets discutés
- Connor McDavid, Nathan MacKinnon et Cale Makar ont été surutilisés, ce qui a mené à une défaite du Canada en prolongation;
- Martin St-Louis, l'entraîneur des Canadiens, prône la patience et la possession de la rondelle;
- Tony prévoit un partage entre Samuel Montembeault et Jakub Dobes pour les prochains matchs;
- Patrick Laine, en attente du feu vert médical, pourrait rejouer avant la date limite des transactions.