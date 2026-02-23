 Aller au contenu
Renforts en vue des séries

«Tuch est-il l'ailier idéal pour jouer avec Caufield et Suzuki? -Stéphane Waite

par 98.5 Sports

0:00
12:17

le 23 février 2026 20:06

Le Canada a perdu contre les États-Unis en finale de hockey masculin aux Jeux de Milan, dimanche, et les Canadiens de Montréal seront de retour au jeu, jeudi, au Centre Bell, contre les Islanders de New York.

Écoutez Stéphane Waite commenter la finale de hockey et les joueurs qui pourraient aider le Tricolore en fn de saison au micro de Mario Langlois, aux Amateurs de sports.

Les Jeux de Milan

  • Une performance exceptionnelle de Connor Hellebucyk pour mener les Américains à la victoire;
  • Nick Suzuki va être un meilleur joueur à cause des Jeux de Milan.

Qui sont les meilleurs joueurs encore disponibles pour les équipes qui aspirent aux séries éliminatoires?

  • Stéphane Waite a cinq noms en tête:
  • L'attaquant Vincent Trocheck (32 ans) des Rangers;
  • L'attaquant Ryan O'Reilly (35 ans) des Predators;
  • Le défenseur Doggie Hamilton (32 ans) des Devils;
  • Le gardien Jordan Binnington (32 ans) des Blues;
  • L'attaquant Alex Tuch (29 ans) des Sabres

Et est-ce que Tuch serait le complément idéal à Suzuki et Caufield?

Deux défenseurs droitiers de profondeur pour le Tricolore:

  • Tyler Myers (Canucks)
  • Vincent Desharnais (Sharks)

