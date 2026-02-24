17 rencontres en 5 semaines

Les joueurs des Canadiens de Montréal étaient à l'entraînement, mardi, à Brossard, à 48 heures du retour au jeu contre les Islanders de New York, jeudi.
Écoutez Martin McGuire, qui était sur place, résumer la journée du Tricolore au micro de Mario Langlois, aux Amateurs de sports.
Les sujets discutés
- Samuel Montembeault et Jakub Dobes disputeront chacun un match cette semaine;
- Le Tricolore a un calendrier chargé de 17 matchs en cinq semaines;
- L'arrivée de Marco Marciano comme entraîneur des gardiens, après le départ d’Éric Raymond, est saluée par Montembeault et Dobes, qui apprécient son soutien.
- Montembeault commente les performances de Hellbucyk et Binnington à Milan;
- Patrick Laine, peu intégré aux entraînements, pourrait être utilisé pour attirer un échange;
- Nick Suzuki et Juraj Slafkovsky reprendront l’entraînement, mercredi, à la veille du match contre les Islanders.