Combat Mayweather-Pacquiao: «Je ne peux pas croire...» -Russ Anber

Combat Mayweather-Pacquiao: «Je ne peux pas croire...» -Russ Anber
Flyod Mayweather en 2019. / AP/Julio Cortez

Les boxeurs Floyd Mayweather, 49 ans, et Manny Pacquiao, 47 ans, vont faire un retour et s'affronter dans la Sphere, à Las Vegas, combat qui sera diffusé sur Netflix.

Écoutez le légendaire entraîneur et promoteur Russ Anber discuter de ce combat en compagnie de Mario Langlois, aux Amateurs de sports.

Ross Anber critique l'intérêt pour des combats entre vétérans de près de 50 ans, évoquant des enjeux de santé et d'intégrité sportive.

«On dirait qu'il n'y a rien qui me surprend maintenant. Pas juste dans le monde de la boxe. La boxe reflète notre société. Des affaires weird et bizarres se passent dans sur la planète maintenant. Je ne peux croire qu'on va faire un combat entre deux gars qui approchent leurs 50 ans.»

