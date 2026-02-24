Retour au jeu

Comme les joueurs des Canadiens de Montréal, ceux des Sénateurs d’Ottawa étaient de retour à l'entraînement.
Écoutez le descripteur des matchs des Sénateurs au 104.7, Marc Legault, au micro de Mario Langlois, aux Amateurs de sports.
Les sujets discutés
- Globalement, l'équipe est en santé avant le dernier droit;
- Les Sénateurs, à six points d’une place en séries éliminatoires, doivent remporter des matchs clés
- Le manque de profondeur pour des échanges et la faiblesse des gardiens compliquent la tâche
- Le noyau restera intact pour viser la saison prochaine.