Le Tournoi international de hockey pee-wee de Québec a été, une fois de plus, un immense succès avec pas moins de 225 000 spectateurs.
Écoutez à ce sujet le directeur général du tournoi, Patrick Dom, au micro de Mario Langlois, aux Amnateurs de sports.
Les sujets discutés
- Le tournoi a accueilli 225 000 spectateurs;
- 118 équipes provenant de 21 pays, dont la Thaïlande, la Corée, Hong Kong et l’Australie ont participé à l'événement;
- Plus de 40 anciens joueurs de la LNH comme Max Talbot, Joe Thornton et Max Pacioretty étaient sur place;
- Quatre équipes ont été bannies pour bagarres lors de parties amicales, illustrant la tolérance zéro.
- Patrick Dom souligne la stagnation du hockey québécois face à l’émergence internationale, notamment en Asie et aux États-Unis.