Surutilisation de McDavid

À son tour, l'ancien joueur de hockey Antoine Roussel commente la finale Canada-États-Unis avec Mario Langlois.
Écoutez Antoine Roussel au micro de Mario Langlois, aux Amateurs de sports.
Les sujets discutés
- Une finale à la hauteur des attentes d'Antoine;
- «Je pense que Jon Cooper est tombé dans le panneau de chaque entraîneur à Edmonton, c'est-à-dire, de mettre toujours Connor McDavid sur la glace.»
- On discute des statistiques de tirs (45-23) et des difficultés offensives du Canada, sauf contre la France;
- La qualité des gardiens (Bennington, Hellebuyck);
- Des efforts individuels plutôt que collectifs;
- La solidarité américaine illustrée par l’hommage à Johnny Gaudreau.