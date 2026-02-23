Finale Canada-États-Unis de hockey

Le Canada s'est incliné 2-1 en prolongation contre les États-Unis, dimanche, lors de la finale de hockey masculin aux Jeux de Milan.
Écoutez Martin McGuire et Dany Dubé commenter la finale Canada-États-Unis au micro de Mario Langlois, aux Amateurs de sports.
Les sujets discutés
- Martin: «Connor Hellebucyk a été extraordinaire»;
- Dany: »Le Canada aurait pu gagner à cinq ou six reprises»;
- Les Américains avaient une défensive mobile axée sur la relance avec de l'offensive;
- Dany: Makar a pris un grand risque»;
- Dany: «Les joueurs canadiens n'étaient pas patients»;
- Dany: «Le Canada n'a pas été capable de marquer le premier but»
- On parle des performances de Juraj Slafkjovsky et d'Oliver Kapanen.