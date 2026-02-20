Entraînement extérieur du CH

Pour célébrer le 25e anniversaire de la Fondation des Canadiens pour l’enfance, Martin St-Louis et sa troupe ont troqué le complexe de Brossard pour la patinoire Bleu-Blanc-Bouge de l'arrondissement Côte-des-Neiges–Notre-Dame-de-Grâce, ce vendredi.

À l’exception des joueurs retenus par les sélections olympiques, l’alignement complet était présent pour ce rendez-vous unique. L'événement a offert un moment inoubliable à des dizaines d'élèves d'une école primaire locale, venus admirer leurs idoles de près.

Écoutez le compte-rendu de Martin McGuire, qui a notamment eu le privilège de s'entretenir avec Mike Matheson et l'entraîneur-chef Martin St-Louis.