Revers cinglant de 5-0 en ouverture

Le CF Montréal a encaissé un cinglant revers de 5-0, samedi soir, en lever de rideau de sa saison de la MLS, face à la formation de San Diego.
Écoutez le spécialiste de soccer Wandrille Lefèvre avec Mario Langlois, aux Amateurs de sports.
Les sujets discutés
- Un mauvais match ou une répétition de la saison dernière?
- Les faiblesses récurrentes sur coups de pied arrêtés
- Les limites du système homme à homme de l’entraîneur Marco Donadel
- L’importance de Prince Owusu en attaque;
- Malgré un effectif renforcé, des doutes persistent sur l’adéquation entre le style de jeu et les joueurs
- Le prochain match contre Chicago est un test crucial pour la suite de la saison.