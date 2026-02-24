 Aller au contenu
Soccer
Revers cinglant de 5-0 en ouverture

CF Montréal: un mauvais match ou une répétition de 2025?

par 98.5 Sports

0:00
5:37

Entendu dans

Les amateurs de sports

le 24 février 2026 19:52

Avec

Mario Langlois
Mario Langlois
Wandrille Lefèvre
Wandrille Lefèvre
CF Montréal: un mauvais match ou une répétition de 2025?
Wandrille Lefèvre / Cogeco Média

Le CF Montréal a encaissé un cinglant revers de 5-0, samedi soir, en lever de rideau de sa saison de la MLS, face à la formation de San Diego.

Écoutez le spécialiste de soccer Wandrille Lefèvre avec Mario Langlois, aux Amateurs de sports.

Les sujets discutés

  • Un mauvais match ou une répétition de la saison dernière?
  • Les faiblesses récurrentes sur coups de pied arrêtés
  • Les limites du système homme à homme de l’entraîneur Marco Donadel
  • L’importance de Prince Owusu en attaque;
  • Malgré un effectif renforcé, des doutes persistent sur l’adéquation entre le style de jeu et les joueurs
  • Le prochain match contre Chicago est un test crucial pour la suite de la saison.

