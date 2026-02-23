Le financement à revoir

Le Canada a conclu les Jeux de Milan avec une récolte de 21 médailles, un total inférieur aux prévisions qui s'explique en partie par le sous-financement du sport au pays.
Écoutez l'analyste et ancien athlète Philippe Gagnon commenter la performance canadienne et discuter des enjeux financiers aux Jeux de Milan.
Les sujets discutés
- Les enjeux financiers du sport olympique canadien;
- Une saison en Coupe du monde coûte environ de 40 000 $ à 50 000 $
- La difficulté d’accès pour les familles modestes: il cite l'exemple d'Éliot Grondin;
- Les performances marquantes de Mikaël Kingsbury (médaille d’or) et Valérie Maltais (trois médailles - bronze, or, bronze -, porte-drapeau, cinq olympiades)
- La stratégie norvégienne d’envoyer peu d’athlètes ciblés est peu inclusive comparée à la philosophie canadienne d’inclusion et d’accès élargi aux Jeux.
Source: Philippe Gagnon/Cogeco Media