Jeux de Milan
Le financement à revoir

«Valérie Maltais, c'est ce qui représente l'ultime des Jeux» -Philippe Gagnon

par 98.5 Sports

0:00
7:43

Entendu dans

Les amateurs de sports

le 23 février 2026 19:01

Avec

Mario Langlois
Philippe Gagnon
Philippe Gagnon
«Valérie Maltais, c'est ce qui représente l'ultime des Jeux» -Philippe Gagnon
Valérie Maltais / AP/Luca Bruno

Le Canada a conclu les Jeux de Milan avec une récolte de 21 médailles, un total inférieur aux prévisions qui s'explique en partie par le sous-financement du sport au pays.

Écoutez l'analyste et ancien athlète Philippe Gagnon commenter la performance canadienne et discuter des enjeux financiers aux Jeux de Milan.

Les sujets discutés

  • Les enjeux financiers du sport olympique canadien;
  • Une saison en Coupe du monde coûte environ de 40 000 $ à 50 000 $
  • La difficulté d’accès pour les familles modestes: il cite l'exemple d'Éliot Grondin;
  • Les performances marquantes de Mikaël Kingsbury (médaille d’or) et Valérie Maltais (trois médailles - bronze, or, bronze -, porte-drapeau, cinq olympiades)
  • La stratégie norvégienne d’envoyer peu d’athlètes ciblés est peu inclusive comparée à la philosophie canadienne d’inclusion et d’accès élargi aux Jeux.
Source: Philippe Gagnon/Cogeco Media

