Champions du Championnat mondial junior

C'est finalement la Suède qui a remporté le Championnat mondial de hockey junior contre la Tchéquie, lundi soir.
Écoutez le descripteur des matchs du Réseau des sports, Stéphane Leroux, commenter cette victoire au micro de Mario Langlois, aux Amateurs de sports.
Les sujets discutés
- Le jeu défensif suédois a permis à ces derniers de l'emporter;
- La rareté des médailles d’or (1981, 2012 et celle d'hier) de la Suède depuis 45 ans;
- La performance constante de la Tchéquie (quatre podiums consécutifs);
- Le retour éventuel de la Russie à ce tournoi;
- L'évaluation des joueurs pour l’équipe d’étoiles.