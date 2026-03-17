La lutte pour une place en séries éliminatoires se corse pour les Canadiens de Montréal après deux revers consécutifs face à des équipes californiennes.

Avec trois duels cruciaux cette semaine contre des adversaires de l'Atlantique et de la section Métropolitaine, dont les Bruins de Boston mardi soir, la marge d'erreur est devenue quasi inexistante pour la troupe de Martin St-Louis.

Écoutez le chroniqueur sportif Jean-Michel Bourque discuter du classement serré dans l'Est avec Patrick Lagacé mardi.

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