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Hockey
Dans l'Est

Course aux séries: les Canadiens sous pression

par 98.5

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Entendu dans

Lagacé le matin

le 17 mars 2026 05:50

Avec

Patrick Lagacé
Patrick Lagacé
Jean-Michel Bourque
Jean-Michel Bourque
Course aux séries: les Canadiens sous pression
Le tour du chapeau de Jean-Michel Bourque / Cogeco Média

La lutte pour une place en séries éliminatoires se corse pour les Canadiens de Montréal après deux revers consécutifs face à des équipes californiennes.

Avec trois duels cruciaux cette semaine contre des adversaires de l'Atlantique et de la section Métropolitaine, dont les Bruins de Boston mardi soir, la marge d'erreur est devenue quasi inexistante pour la troupe de Martin St-Louis.

Écoutez le chroniqueur sportif Jean-Michel Bourque discuter du classement serré dans l'Est avec Patrick Lagacé mardi.

Autres sujets abordés

  • La possible réintégration de Zachary Bolduc dans la formation contre Boston;
  • Finale de la Classique mondiale de baseball: le Venezuela affronte les États-Unis mardi soir à Miami.

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