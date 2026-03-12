Le FC Supra fera bientôt ses débuts en PLC

Une nouvelle équipe de soccer professionnelle fera son entrée dans le Grand Montréal en avril prochain: le FC Supra du Québec.
Cette équipe, qui évoluera en Première ligue canadienne (CPL), est composée d'un effectif à 100 % québécois et compte miser sur son identité locale pour gagner le cœur des amateurs.
Le FC Supra jouera au Stade Boréal à Laval, où jouent notamment les Roses, à l'exception de deux matchs au CEPSUM de l'Université de Montréal et d'un autre au PEPS de l'Université Laval à Québec.
Écoutez le joueur du FC Supra du Québec David Choinière et le président fondateur du club, Rocco Placentino, jeudi, aux Amateurs de sports.
«J'ai commencé ici, j'ai joué avec l'Impact de Montréal, puis j'ai passé sept ans à Hamilton. Mais il n'y a rien de mieux que Montréal. Dès que j'ai appris la nouvelle, revenir à la maison devant ma famille et mes amis... je pense que c'était un choix évident.»
«Cette idée, ça fait cinq ans que je l'ai en tête. La raison est simple: on a tellement de talent partout au Québec. Nous sommes honorés d'avoir la chance de mettre en lumière ces jeunes joueurs, ainsi que des vétérans comme David, au sein du FC Supra du Québec. On veut offrir aux jeunes une autre opportunité que celle du CF Montréal. Maintenant, il y a aussi le FC Supra du Québec.»