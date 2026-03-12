Le FC Supra fera bientôt ses débuts en PLC

Une nouvelle équipe de soccer professionnelle fera son entrée dans le Grand Montréal en avril prochain: le FC Supra du Québec.

Cette équipe, qui évoluera en Première ligue canadienne (CPL), est composée d'un effectif à 100 % québécois et compte miser sur son identité locale pour gagner le cœur des amateurs.

Le FC Supra jouera au Stade Boréal à Laval, où jouent notamment les Roses, à l'exception de deux matchs au CEPSUM de l'Université de Montréal et d'un autre au PEPS de l'Université Laval à Québec.

