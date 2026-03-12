Comment gérer le ménage à trois du CH?

Comment gère-t-on le trio de gardiens Dobes-Fowler-Montembeault d'ici la fin de la saison des Canadiens?
Écoutez l'analyse de la situation de l'ancien entraîneur des gardiens de but des Canadiens, Stéphane Waite, jeudi, aux Amateurs de sports.
«Penser jusqu'à la fin du calendrier, je pense que c'est voir trop loin. La saison finit le 14 avril. Nous sommes le jeudi 12 mars, donc il reste un mois, soit 18 matchs. À 18 matchs, on y va de semaine en semaine. Je pense que la décision va se prendre d'elle-même en les faisant jouer.»