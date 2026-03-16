La Coupe du monde de hockey fera un retour en 2028 et elle impliquera huit équipes et des matchs au Canada et en Europe (Prague).
Écoutez Jeremy Filosa, depuis la Floride où se déroule la réunion des directeurs généraux des équipes de la LNH, au micro de Mario Langlois.
Les sujets discutés
- Le tournoi aura lieu en 2028 et nécessitera une pause de 17 jours des activités de la LNH;
- Huit équipes seront présentes, mais Gary Bettman n'a pas confirmé l'identité des pays (incertitudes quant à la Russie);
- Les matchs à élimination directe ne seront pas disputés à trois contre trois en prolongation;
- Le DG des Canadiens, Kent Hughes, évoque la blessure de Kirby Dach
- Incertitude sur le gardien partant des Canadiens, mardi, contre les Bruins;
- L’absence de transactions majeures des Canadiens à la date limite, malgré la pression des partisans.