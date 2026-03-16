Vainqueurs contre les Ducks et les Sharks

Si les Canadiens de Montréal ont perdu samedi et dimanche contre les Sharks de San José et les Ducks d'Anaheim, les Sénateurs d'Ottawa, eux, ont fait l'inverse, l'emportant en succession contre les Ducks et les Sharks.
Qu'ont-ils fait de différent du Tricolore?
Écoutez à ce sujet le descripteur des matchs des Sénateurs au Réseau Cogeco, Marc Legault, au micro de Mario Langlois, aux Amateurs de sports.
Les sujets discutés
- Le secret du succès des Sénateurs contre les Ducks et les Sharks: ils sont restés eux-mêmes;
- Ça s'est joué devant le filet avec Ullmark;
- Les Sénateurs croient encore aux séries éliminatoires;
- Une lutte à finir à plusieurs équipes;
- Les Sénateurs ont-ils droit à des contributeurs inattendus?