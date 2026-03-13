Canadiens de Montréal

Le chroniqueur Antoine Roussel estime que les dernières victoires des Canadiens ont fait «du bien», démontrant que l'équipe est parvenue à améliorer de nombreux aspects de son jeu.
En revanche, il a eu des mots très durs à l'endroit de Josh Anderson.
Écoutez les explications du «Rooster», vendredi, aux Amateurs de sports.
«Josh Anderson n'a plus sa place à 6 contre 5. Les deux dernières fois que le Canadien devait fermer les livres, c'est à cause de lui. C'est de sa faute si les Canadiens ont donné des chances de marquer.»