Les Canadiens en fin de semaine

Après deux défaites, le Tricolore aura droit à une semaine chargée avec des duels face à des adversaires directs au classement.
Écoutez Stéphane Waite commenter et analyser les deux défaites des Canadiens en fin de semaine avec Mario Langlois, aux Amateurs de sports.
Les sujets discutés
- Les deux gardiens du Tricolore (Dobes, Fowler) n'ont pas été mauvais, mais leurs vis-à-vis ont été supérieurs;
- Qui doit être le gardien des Canadiens contre les Bruins, mardi?
- Les Canadiens ont raté leur test de maturité selon Waite;
- Fin de semaine difficile pour Matheson, Dobson et Guhle;
- On rappelle David Reinbacher de Laval?
- Un petit pincement de voir Gallagher retranché, samedi;
- Martin St-Louis prend désormais des décisions difficiles.