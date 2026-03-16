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Hockey
Les Canadiens en fin de semaine

«Un gros test de maturité et ils n'ont pas passé le test» -Stéphane Waite

par 98.5 Sports

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Entendu dans

Les amateurs de sports

le 16 mars 2026 20:36

Avec

Mario Langlois
Mario Langlois
«Un gros test de maturité et ils n'ont pas passé le test» -Stéphane Waite
Les Canadiens se sont inclinés contre les Ducks, dimanche. / PC/Christinne Muschi

Après deux défaites, le Tricolore aura droit à une semaine chargée avec des duels face à des adversaires directs au classement.

Écoutez Stéphane Waite commenter et analyser les deux défaites des Canadiens en fin de semaine avec Mario Langlois, aux Amateurs de sports.

Les sujets discutés

  • Les deux gardiens du Tricolore (Dobes, Fowler) n'ont pas été mauvais, mais leurs vis-à-vis ont été supérieurs;
  • Qui doit être le gardien des Canadiens contre les Bruins, mardi?
  • Les Canadiens ont raté leur test de maturité selon Waite;
  • Fin de semaine difficile pour Matheson, Dobson et Guhle;
  • On rappelle David Reinbacher de Laval?
  • Un petit pincement de voir Gallagher retranché, samedi;
  • Martin St-Louis prend désormais des décisions difficiles.

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