Revers contre les Sharks et les Ducks

Le premier trio des Canadiens de Montréal va bien, mais les premiers trios de l'adversaire vont encore mieux.
Écoutez Tony Marinaro commenter la situation des Canadiens de Montréal en compagnie de Mario Langlois, aux Amateurs de sports.
Les sujets discutés
- Le premier trio des Canadiens dominé par les premiers trios adverses;
- Deux défaites qui font très mal;
- Le Tricolore a des problèmes de couvertures défensives;
- «Les gardiens seront aussi bons que la défensive devant eux»;
- Les Canadiens de mars 2026 sont-ils meilleurs que ceux d'il y a un an?
- Le Tricolore manque de constance;
- Aurait-on dû réunir les trois meilleurs joueurs défensifs des Canadiens contre les meilleurs trios des Sharks et des Ducks?
- Brendan Gallagher n'était pas content à son départ de l'aréna, samedi, après avoir sauté son tour contre les Sharks;
- Il doit avoir un changement de mentalité chez les Canadiens.