Le premier trio avec Félix Séguin

Cette semaine au Premier trio, Mario Langlois, Tony Marinaro et Stéphane Waite reçoivent le descripteur des matchs des Canadiens à TVA Sports, Félix Séguin.
Au menu figurent bien sûr la question des gardiens de but et l’utilisation de Brendan Gallagher, des sujets qui ont beaucoup fait jaser cette semaine.
Croyez-vous que Brendan Gallagher devrait laisser sa place à Alexandre Texier, Joe Veleno ou un autre ?
Écoutez ce segment du Premier trio avec le descripteur des matchs des Canadiens à TVA Sports, Félix Séguin, l’animateur du Sick Podcast, Tony Marinaro, l’ancien entraîneur des gardiens de but Stéphane Waite, et l’animateur des Amateurs de sports, Mario Langlois.
«Il y a un surplus d'attaquants et tout le monde est en santé. On a Fowler qui s'amène avec le Canadien dans un système à trois gardiens alors que le classement est très serré. Je pense que Martin St-Louis va se donner un peu de temps pour trouver les bonnes combinaisons.»
Autres sujets abordés
- «Les matchs de cette fin de semaine face aux Sharks et aux Ducks seront des tests de maturité.»
- Le lien entre le rang au classement et le parcours d’une équipe en séries éliminatoires;
- Les Canadiens sont-ils prêts pour les séries ?
- Le coup de Goudas sur Matthews et l'absence de réaction des joueurs des Maple Leafs.