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Sports
Le premier trio avec Félix Séguin

Gardiens et surplus à l’attaque: «Un casse-tête s’en vient pour les Canadiens»

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Entendu dans

Les amateurs de sports

le 13 mars 2026 20:32

Avec

Mario Langlois
Mario Langlois
Stéphane Waite
Stéphane Waite

et autres

Gardiens et surplus à l’attaque: «Un casse-tête s’en vient pour les Canadiens»
Le premier trio avec Félix Séguin / Cogeco Média

Cette semaine au Premier trio, Mario Langlois, Tony Marinaro et Stéphane Waite reçoivent le descripteur des matchs des Canadiens à TVA Sports, Félix Séguin.

Au menu figurent bien sûr la question des gardiens de but et l’utilisation de Brendan Gallagher, des sujets qui ont beaucoup fait jaser cette semaine.

Croyez-vous que Brendan Gallagher devrait laisser sa place à Alexandre Texier, Joe Veleno ou un autre ?

Écoutez ce segment du Premier trio avec le descripteur des matchs des Canadiens à TVA Sports, Félix Séguin, l’animateur du Sick Podcast, Tony Marinaro, l’ancien entraîneur des gardiens de but Stéphane Waite, et l’animateur des Amateurs de sports, Mario Langlois.

«Il y a un surplus d'attaquants et tout le monde est en santé. On a Fowler qui s'amène avec le Canadien dans un système à trois gardiens alors que le classement est très serré. Je pense que Martin St-Louis va se donner un peu de temps pour trouver les bonnes combinaisons.»

Félix Séguin sur les prochains défis de l'entraîneur Martin St-Louis

Autres sujets abordés

  • «Les matchs de cette fin de semaine face aux Sharks et aux Ducks seront des tests de maturité.»
  • Le lien entre le rang au classement et le parcours d’une équipe en séries éliminatoires;
  • Les Canadiens sont-ils prêts pour les séries ?
  • Le coup de Goudas sur Matthews et l'absence de réaction des joueurs des Maple Leafs.

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