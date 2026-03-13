Le premier trio avec Félix Séguin

Cette semaine au Premier trio, Mario Langlois, Tony Marinaro et Stéphane Waite reçoivent le descripteur des matchs des Canadiens à TVA Sports, Félix Séguin.

Au menu figurent bien sûr la question des gardiens de but et l’utilisation de Brendan Gallagher, des sujets qui ont beaucoup fait jaser cette semaine.

Croyez-vous que Brendan Gallagher devrait laisser sa place à Alexandre Texier, Joe Veleno ou un autre ?

Écoutez ce segment du Premier trio avec le descripteur des matchs des Canadiens à TVA Sports, Félix Séguin, l’animateur du Sick Podcast, Tony Marinaro, l’ancien entraîneur des gardiens de but Stéphane Waite, et l’animateur des Amateurs de sports, Mario Langlois.