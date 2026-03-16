Vainqueur au Championnat des joueurs

Cameron Young a remporté le Championnat des joueurs, dimanche, au terme d'un tournoi de golf qui a réservé sa part de moments forts.
Écoutez le professionnel en titre du golf Le Mirage, Yohann Benson, analyser le tournoi avec Mario Langlois, aux Amateurs de sports.
Les sujets discutés
- Une victoire spectaculaire de Cameron Young;
- Quelques meneurs se sont effondrés en fin de tournoi;
- Yohann Benson va participer à l’Omnium canadien RBC Open grâce à son classement PGA du Canada, une première pour lui après avoir joué l'US Open.