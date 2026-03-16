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Soccer
Le CF Montréal battu à Orlando

«Une opportunité manquée» -Patrice Bernier

par 98.5 sports

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Entendu dans

Les amateurs de sports

le 16 mars 2026 20:54

Avec

Mario Langlois
Mario Langlois
«Une opportunité manquée» -Patrice Bernier
Le gardien d'Orlando, Javier Otero, stoppe un tir de Wikelman Carmona,, du CF Montréal. / AP/John Raoux

Le CF Montréal s'est incliné 2-1 en fin de semaine contre Orlando City, en Floride.

Écoutez l'ancien capitaine de l'Impact, Patrice Bernier, commenter le match de la fin de semaine du CF Montréal.

Selon lui, on parle d'opportunité manquée.

«Je pense qu'il y avait de quoi aller chercher les trois points. Surtout que l'adversaire, un, ne connaît pas un bon début de saison. Deux avait eu un changement d'entraîneur, donc c'était un peu dans les eaux troubles. Et j'ai senti qu'on était un peu tantinet au départ. On a été plus défensifs. On l'a vu dans la deuxième mi-temps. Dès qu'on a commencé à peser sur l'accélérateur, on était beaucoup plus dangereux que la première mi-temps. Je trouve que c'était une opportunité manquée d'aller chercher un autre trois points, ou du moins, un point sur la route.»

Patrice Bernier

Les autres sujets discutés

  • Les deux pires défenses d'affrontaient;
  • Orlando avait accordé plus de buts que le CF Montréal avant cette rencontre;
  • Pourquoi Ivan Jaime n'a pas commencé le match: une clause contractuelle?;
  • On parle de la professionnalisation du sport amateur et l’importance des agents de joueurs dès l’adolescence dans le soccer;
  • Patrice Bernier juge improbable l’arrivée du Français Antoine Griezmann à Montréal.

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