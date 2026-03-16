Le CF Montréal battu à Orlando

Le CF Montréal s'est incliné 2-1 en fin de semaine contre Orlando City, en Floride.
Écoutez l'ancien capitaine de l'Impact, Patrice Bernier, commenter le match de la fin de semaine du CF Montréal.
Selon lui, on parle d'opportunité manquée.
«Je pense qu'il y avait de quoi aller chercher les trois points. Surtout que l'adversaire, un, ne connaît pas un bon début de saison. Deux avait eu un changement d'entraîneur, donc c'était un peu dans les eaux troubles. Et j'ai senti qu'on était un peu tantinet au départ. On a été plus défensifs. On l'a vu dans la deuxième mi-temps. Dès qu'on a commencé à peser sur l'accélérateur, on était beaucoup plus dangereux que la première mi-temps. Je trouve que c'était une opportunité manquée d'aller chercher un autre trois points, ou du moins, un point sur la route.»
Les autres sujets discutés
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