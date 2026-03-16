Pour protéger une avance en séries

Si les Canadiens de Montréal inscrivent beaucoup de buts en attaque, ils en accordent encore plus en défense.
Écoutez Martin McGuire, le descripteur des matchs des Canadiens, au micro de Mario Langlois, aux Amateurs de sports.
Les sujets discutés
- On parle les difficultés défensives du Canadien de Montréal;
- Une fiche de 8 victoires et 24 défaites lors de matchs avec trois buts inscrits ou moins;
- L'importance de défendre la zone devant le filet;
- Martin St-Louis insiste sur l'apprentissage d’un équilibre entre l’attaque et la prudence en fin de match;
- Les critiques de Chris Pronger sur le système actuel du Tricolore;
- Le retriait de Brandon Gallagher;
- La gestion des gardiens.