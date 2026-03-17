Course automobile

La victoire émouvante du jeune prodige Kimi Antonelli chez Mercedes a marqué les esprits lors du Grand Prix de Formule 1 de Chine, mais elle n’a pas réussi à masquer les sérieuses lacunes de la nouvelle réglementation technique.

Entre pannes mécaniques à répétition — touchant même des têtes d’affiche comme Max Verstappen et les deux McLaren — et une gestion de la puissance électrique jugée «risquée» par les pilotes, le spectacle semble en souffrir.

L’écart de performance entre les voitures s’est creusé de façon alarmante, laissant craindre une saison moins compétitive.

Écoutez l'expert automobile Alex Tagliani analyser ce qui s'est passé en fin de semaine au Grand Prix de Shanghai.