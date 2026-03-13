Le temps d'utilisation du vétéran en chute

Mercredi dernier, face aux Sénateurs à Ottawa, Brendan Gallagher a été le joueur des Canadiens le moins utilisé avec un temps de jeu de seulement 8 minutes et 48 secondes.

Au début de la saison, l'attaquant de 33 ans jouait plutôt entre 13 et 14 minutes par match, ce qui démontre une baisse considérable de son utilisation par l'entraîneur Martin St-Louis.

Est-ce que la fin approche pour Brendan Gallagher ?

Écoutez le descripteur du hockey des Canadiens, Martin McGuire, avec des extraits de Jacob Fowler, Martin St-Louis et Zachary Bolduc, vendredi, aux Amateurs de sports.