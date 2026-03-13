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Hockey
Le temps d'utilisation du vétéran en chute

Martin St-Louis compare sa fin de carrière à celle de Brendan Gallagher

par 98.5

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Entendu dans

Les amateurs de sports

le 13 mars 2026 19:12

Avec

Mario Langlois
Mario Langlois
Martin McGuire
Martin McGuire
Martin St-Louis compare sa fin de carrière à celle de Brendan Gallagher
Les Canadiens ont l'équivalent d'un cinquième trio, souligne Martin McGuire. / AP Photo/Seth Wenig

Mercredi dernier, face aux Sénateurs à Ottawa, Brendan Gallagher a été le joueur des Canadiens le moins utilisé avec un temps de jeu de seulement 8 minutes et 48 secondes.

Au début de la saison, l'attaquant de 33 ans jouait plutôt entre 13 et 14 minutes par match, ce qui démontre une baisse considérable de son utilisation par l'entraîneur Martin St-Louis.

Est-ce que la fin approche pour Brendan Gallagher ?

Écoutez le descripteur du hockey des Canadiens, Martin McGuire, avec des extraits de Jacob Fowler, Martin St-Louis et Zachary Bolduc, vendredi, aux Amateurs de sports.

«Je pense que c'est le lot de tout vétéran. Je suis passé par là moi aussi. Tu vois tes minutes diminuer, mais nous sommes tous des compétiteurs dans cette ligue. Quand Gally était un joueur de premier plan dans le top six, il a sûrement poussé un vétéran dont le temps de jeu diminuait. C'est la roue qui tourne.»

Martin St-Louis sur Brendan Gallagher

Autres sujets abordés

  • Jacob Fowler sur le calme qu'il dégage dans les moments importants;
  • Zachary Bolduc sur sa chimie avec Jake Evans et Kirby Dach.

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