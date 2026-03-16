 Aller au contenu
Hockey
Jacob Fowler a terminé le match avec 24 arrêts

Le Canadien de Montréal s’est incliné 4 à 3 contre les Ducks d’Anaheim

par 98.5

0:00
6:29

Entendu dans

Lagacé le matin

le 16 mars 2026 05:56

Avec

Patrick Lagacé
Patrick Lagacé
Jean-Michel Bourque
Jean-Michel Bourque
Le Canadien de Montréal s’est incliné 4 à 3 contre les Ducks d’Anaheim
Le tour du chapeau de Jean-Michel Bourque / Cogeco Média

Le Canadien de Montréal s’est incliné 4 à 3 contre les Ducks d’Anaheim, dimanche soir au Centre Bell.

Le gardien Jacob Fowler a terminé le match avec 24 arrêts.

L'entraîneur-chef du Canadien, Martin St-Louis, a mentionné, après la rencontre, que son équipe avait mal géré le risque au cours de la partie.

Écoutez le chroniqueur Jean-Michel Bourque aborder le tout, lundi matin, à l'émission de Patrick Lagacé.

Autres sujets traités:

  • La Victoire qui a perdu le match et peut être même sa capitaine;
  • Golf: une fin de tournoi spectaculaire dimanche en Floride.

Vous aimerez aussi

Cutter Gauthier donne la victoire aux Ducks en toute fin de rencontre
Le hockey des Canadiens
Cutter Gauthier donne la victoire aux Ducks en toute fin de rencontre
0:00
4:00
Deux buts rapides, des tirs bloqués et Dach blessé
Le hockey des Canadiens
Deux buts rapides, des tirs bloqués et Dach blessé
0:00
7:49

Parce que vous voulez tout savoir!

Ne manquez rien de l’actualité, des chroniques ou moments forts de vos animateurs et émissions préférés.

En m’abonnant, j’accepte de recevoir des communications par courriel de Cogeco Média et de ses sociétés affiliées, y compris des nouvelles, des mises à jour, des activités et des concours. Vous pouvez vous désabonner en tout temps en utilisant le lien au bas de nos courriels ou en nous contactant par le biais de notre Politique en matière de protection des renseignements personnels. Veuillez noter, cependant, que nous pouvons continuer à vous envoyer des communications liées au service et d’autres communications non commerciales. Ce site est protégé par reCAPTCHA et la politique de confidentialité de Google et les les conditions d'utilisation s'appliquent.

Dernièrement dans Lagacé le matin

Voir tout
Michael Michaud: douze ans de prison pour des crimes sexuels sur six enfants
Rattrapage
Après avoir plaidé coupable
Michael Michaud: douze ans de prison pour des crimes sexuels sur six enfants
Angine de Poitrine fait parler dans les bulletins de nouvelles du monde entier
Rattrapage
Le sujet le plus abordé sur Internet
Angine de Poitrine fait parler dans les bulletins de nouvelles du monde entier
Sketch viral: «J'ai travaillé deux semaines sur le Mont-Royal» -Guy Jodoin
Rattrapage
LOL: Qui rira le dernier
Sketch viral: «J'ai travaillé deux semaines sur le Mont-Royal» -Guy Jodoin
«Différent comme toi»: 10 ans de solidarité pour la Fondation Véro & Louis
Rattrapage
Nouvelle campagne
«Différent comme toi»: 10 ans de solidarité pour la Fondation Véro & Louis
Meurtre dans un dépanneur: l'image qui bouleverse Régis Labeaume
Rattrapage
La tragédie et les dommages collatéraux
Meurtre dans un dépanneur: l'image qui bouleverse Régis Labeaume
Facebook Marketplace: l'IA à la rescousse pour gérer les acheteurs fatigants
Rattrapage
«Est-ce que cet article est toujours disponible?»
Facebook Marketplace: l'IA à la rescousse pour gérer les acheteurs fatigants
«Faudra faire un blocus, un boycott, montrer notre désaccord» -Simon Delisle
Rattrapage
Retour de Julien Lacroix chez Juste pour rire
«Faudra faire un blocus, un boycott, montrer notre désaccord» -Simon Delisle
«On a déclenché quelque chose dont on ne connaît pas les conséquences exactes»
Rattrapage
Guerre en Iran
«On a déclenché quelque chose dont on ne connaît pas les conséquences exactes»
Don Cherry: «C'est un monsieur qui est antifrancophone» -Dimitri Soudas
Rattrapage
Mérite-t-il l'Ordre du Canada?
Don Cherry: «C'est un monsieur qui est antifrancophone» -Dimitri Soudas
Flambée du diesel: «On est à presque 25% d'augmentation» -Marc Cadieux
Rattrapage
L'industrie du camionnage frappée de plein fouet
Flambée du diesel: «On est à presque 25% d'augmentation» -Marc Cadieux
Un commis de dépanneur a été poignardé à mort sur le Plateau-Mont-Royal
Rattrapage
Le suspect doit comparaître vendredi matin
Un commis de dépanneur a été poignardé à mort sur le Plateau-Mont-Royal
Christine Fréchette et Bernard Drainville présentent leurs visions du Québec
Rattrapage
Course à la chefferie de la CAQ
Christine Fréchette et Bernard Drainville présentent leurs visions du Québec
Le CRTC abolit les frais: quel impact dans votre portefeuille?
Rattrapage
Forfaits cellulaires et internet
Le CRTC abolit les frais: quel impact dans votre portefeuille?
Travailleurs étrangers: annonce imminente du ministre Joël Lightbound
Rattrapage
Renouvellement des permis de travail?
Travailleurs étrangers: annonce imminente du ministre Joël Lightbound