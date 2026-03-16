Le Canadien de Montréal s’est incliné 4 à 3 contre les Ducks d’Anaheim, dimanche soir au Centre Bell.

Le gardien Jacob Fowler a terminé le match avec 24 arrêts.

L'entraîneur-chef du Canadien, Martin St-Louis, a mentionné, après la rencontre, que son équipe avait mal géré le risque au cours de la partie.

Écoutez le chroniqueur Jean-Michel Bourque aborder le tout, lundi matin, à l'émission de Patrick Lagacé.

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