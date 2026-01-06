 Aller au contenu
Politique internationale
Un risque réel... mais à long terme

Pourquoi le brut vénézuélien n'est-il pas près de remplacer le pétrole canadien?

le 6 janvier 2026 13:28

Luc Ferrandez
Nathalie Normandeau
Pourquoi le brut vénézuélien n'est-il pas près de remplacer le pétrole canadien?
Un puits de pétrole dans un champ près d'El Tigre, au Venezuela. / (AP Photo/Fernando Llano, File)

Des inquiétudes ont été soulevées concernant la compétitivité du pétrole canadien, après la décision de Donald Trump de sécuriser les réserves de 300 milliards de barils du Venezuela.

Le stratège Simon Brière explique que, si le pétrole vénézuélien est un substitut (brut lourd) au produit canadien, le risque pour le Canada est à long terme plutôt qu'immédiat.

La reconstruction des infrastructures vétustes du Venezuela nécessiterait plus d'une décennie et environ 20 milliards de dollars d'investissement pour produire seulement 100 000 barils par jour, des coûts qui dépassent actuellement la valeur du marché. 

Sachant cela, la question se pose: quelle a été la vraie motivation pour l'intervention militaire de Washington au Venezuela?

Écoutez l'analyse de Simon Brière, stratège principal chez RJ O'Brien, mardi, à La commission

