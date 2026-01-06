Un risque réel... mais à long terme

Des inquiétudes ont été soulevées concernant la compétitivité du pétrole canadien, après la décision de Donald Trump de sécuriser les réserves de 300 milliards de barils du Venezuela.

Le stratège Simon Brière explique que, si le pétrole vénézuélien est un substitut (brut lourd) au produit canadien, le risque pour le Canada est à long terme plutôt qu'immédiat.

La reconstruction des infrastructures vétustes du Venezuela nécessiterait plus d'une décennie et environ 20 milliards de dollars d'investissement pour produire seulement 100 000 barils par jour, des coûts qui dépassent actuellement la valeur du marché.

Sachant cela, la question se pose: quelle a été la vraie motivation pour l'intervention militaire de Washington au Venezuela?

