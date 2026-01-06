 Aller au contenu
Politique provinciale
Charles Milliard candidat

Chefferie du PLQ : «Le contexte est particulier pour notre course»

par 98.5

0:00
14:41

Entendu dans

La commission

le 6 janvier 2026 13:06

Avec

Luc Ferrandez
Luc Ferrandez
Nathalie Normandeau
Nathalie Normandeau
Chefferie du PLQ : «Le contexte est particulier pour notre course»
Rafael Primeau-Ferraro / THE CANADIAN PRESS/Justin Tang

Charles Milliard s'est officiellement lancé mardi dans la course à la direction du Parti libéral du Québec (PLQ) via les réseaux sociaux.

Il s'agira pour lui de la deuxième tentative d'accéder à la tête de la formation politique.

Écoutez Rafael Primeau-Ferraro, président du Parti libéral du Québec, se pencher sur la course à la chefferie du PLQ au micro de Nathalie Normandeau et Luc Ferrandez.

«Le contexte est particulier pour notre course. On a déjà eu une course à la chefferie dans le cadre du présent mandat, qui a duré un certain temps, puis qui a culminé au mois de juin dernier par un congrès. On a eu une très bonne compétition entre des candidatures de qualité. Il est fort possible, cette fois-ci, que le scénario soit différent et le calendrier est plus court.» 

Rafael Primeau-Ferraro

Sujets abordés: 

  • Un responsable de l'éthique et de l'intégrité dans le cadre de la nouvelle course à la chefferie;
  • Le caucus du PLQ devrait-il réintégrer Marwah Rizqy?

Vous aimerez aussi

Charles Milliard officialise sa candidature à la chefferie du PLQ
La commission
Charles Milliard officialise sa candidature à la chefferie du PLQ
0:00
10:18
Le vouvoiement à l'école: une fausse solution contre la violence scolaire?
Radio textos
Le vouvoiement à l'école: une fausse solution contre la violence scolaire?
0:00
15:52

Parce que vous voulez tout savoir!

Ne manquez rien de l’actualité, des chroniques ou moments forts de vos animateurs et émissions préférés.

En m’abonnant, j’accepte de recevoir des communications par courriel de Cogeco Média et de ses sociétés affiliées, y compris des nouvelles, des mises à jour, des activités et des concours. Vous pouvez vous désabonner en tout temps en utilisant le lien au bas de nos courriels ou en nous contactant par le biais de notre Politique en matière de protection des renseignements personnels. Veuillez noter, cependant, que nous pouvons continuer à vous envoyer des communications liées au service et d’autres communications non commerciales. Ce site est protégé par reCAPTCHA et la politique de confidentialité de Google et les les conditions d'utilisation s'appliquent.

Dernièrement dans La commission

Voir tout
Pic des virus hivernaux au Québec: «Il faut se laisser le temps d’être malade»
Rattrapage
Urgences saturées
Pic des virus hivernaux au Québec: «Il faut se laisser le temps d’être malade»
«La neige arrive en France et ils sont complètement démunis»
Rattrapage
Rafale de nouvelles
«La neige arrive en France et ils sont complètement démunis»
Voyage du temps des Fêtes: «Les choses ont commencé à tomber en place»
Rattrapage
Les Canadiens de retour à Montréal
Voyage du temps des Fêtes: «Les choses ont commencé à tomber en place»
«Ça créerait une crise absolument épouvantable au sein de l'Alliance de l'OTAN»
Rattrapage
Si Trump annexait le Groenland
«Ça créerait une crise absolument épouvantable au sein de l'Alliance de l'OTAN»
Pourquoi le brut vénézuélien n'est-il pas près de remplacer le pétrole canadien?
Rattrapage
Un risque réel... mais à long terme
Pourquoi le brut vénézuélien n'est-il pas près de remplacer le pétrole canadien?
Efficacité des radars photo: sécurité routière ou simple collecte fiscale?
Rattrapage
Revenus de 133 millions pour l'État québécois
Efficacité des radars photo: sécurité routière ou simple collecte fiscale?
«Serrano n'aurait pas participé au vol, mais aurait fait usage des données»
Rattrapage
Arrestation liée au vol chez Desjardins en 2019
«Serrano n'aurait pas participé au vol, mais aurait fait usage des données»
Charles Milliard officialise sa candidature à la chefferie du PLQ
Rattrapage
La commission
Charles Milliard officialise sa candidature à la chefferie du PLQ
Le boycottage touristique des Québécois envers les États-Unis se poursuit
Rattrapage
Important baisse des vols
Le boycottage touristique des Québécois envers les États-Unis se poursuit
Calendrier des pompiers: fin d'une tradition au profit des grands brûlés
Rattrapage
Après un quart de siècle
Calendrier des pompiers: fin d'une tradition au profit des grands brûlés
Rénovations en 2026: comment éviter l'explosion des coûts?
Rattrapage
Pression inflationniste
Rénovations en 2026: comment éviter l'explosion des coûts?
Civisme: «C'est un dossier qui relève davantage des parents que des enseigants»
Rattrapage
Un enseignant réagit au vouvoiement obligatoire
Civisme: «C'est un dossier qui relève davantage des parents que des enseigants»
«Il faut que Chrystia Freeland démissionne» -Nathalie Normandeau
Rattrapage
Nouveau poste auprès du gouvernement ukrainien
«Il faut que Chrystia Freeland démissionne» -Nathalie Normandeau
Ex-président du Mouvement Desjardins: Guy Cormier peut-il relancer le PLQ?
Rattrapage
Les auditeurs de La commission répondent: «Non»
Ex-président du Mouvement Desjardins: Guy Cormier peut-il relancer le PLQ?