Charles Milliard candidat

Charles Milliard s'est officiellement lancé mardi dans la course à la direction du Parti libéral du Québec (PLQ) via les réseaux sociaux.
Il s'agira pour lui de la deuxième tentative d'accéder à la tête de la formation politique.
Écoutez Rafael Primeau-Ferraro, président du Parti libéral du Québec, se pencher sur la course à la chefferie du PLQ au micro de Nathalie Normandeau et Luc Ferrandez.
«Le contexte est particulier pour notre course. On a déjà eu une course à la chefferie dans le cadre du présent mandat, qui a duré un certain temps, puis qui a culminé au mois de juin dernier par un congrès. On a eu une très bonne compétition entre des candidatures de qualité. Il est fort possible, cette fois-ci, que le scénario soit différent et le calendrier est plus court.»
Sujets abordés:
- Un responsable de l'éthique et de l'intégrité dans le cadre de la nouvelle course à la chefferie;
- Le caucus du PLQ devrait-il réintégrer Marwah Rizqy?