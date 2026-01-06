Charles Milliard candidat

Charles Milliard s'est officiellement lancé mardi dans la course à la direction du Parti libéral du Québec (PLQ) via les réseaux sociaux.

Il s'agira pour lui de la deuxième tentative d'accéder à la tête de la formation politique.

