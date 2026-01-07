Le coût caché de la solidarité familiale

Le Québec compte environ 2,4 millions de proches aidants, des personnes dont les sacrifices contribuent à alléger le système de santé.

Geneviève Coutu, qui a soigné son mari atteint d'Alzheimer précoce jusqu'à son décès, témoigne de la ruine financière que ce dévouement a engendrée, l'obligeant à puiser dans ses économies et à faire appel au sociofinancement.

Son récit a suscité une vague de témoignages similaires, dont celui d'un homme de 31 ans contraint à la faillite après avoir soigné son père.

Ces aidants réclament un véritable salaire et une extension des prestations d'assurance-emploi, soulignant que le maintien à domicile fait économiser des milliards à l'État comparativement aux coûts des CHSLD.

Écoutez le témoignage de Geneviève Coutu, ex-proche aidante de son conjoint, et l'analyse de Nicolas Duvernois, pdg de Duvernois Esprits créatifs, mercredi, à Radio textos.