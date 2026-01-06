 Aller au contenu
Politique provinciale
Revenus de 133 millions pour l'État québécois

Efficacité des radars photo: sécurité routière ou simple collecte fiscale?

le 6 janvier 2026 12:42

Luc Ferrandez
Nathalie Normandeau
Il y aura une expansion importante des radars photo sur les routes du Québec en 2026. / a9photography.com/ Adobe Stock

Les radars photo ont généré 133 millions de dollars pour le Trésor public en 2025, portant le total à 665 millions depuis 2009.

Nicolas Ryan souligne que si la plupart des sites voient une baisse des accidents, certains, comme celui de la rue Notre-Dame, ont enregistré une hausse spectaculaire de 164 %.

L'organisme privilégie la présence policière pour sa rétroaction immédiate et l'imputation de points d'inaptitude, contrairement aux radars qui envoient des amendes tardives.

En 2026, 200 nouveaux radars seront ajoutés, s'additionnant aux centaines de zones mobiles déjà existantes.

Écoutez Nicolas Ryan, porte-parole de CAA Québec, discuter du sujet avec Nathalie Normandeau et Luc Ferrandez, mardi. 

«Ce qu’on aimerait voir, nous, chez CAA-Québec, c’est davantage quel a été l’effet de ces radars-là sur la sécurité routière [...] pas de dire que ça a ramassé 133 millions de dollars.»

Nicolas Ryan

