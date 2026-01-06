Charles Milliard et le PLQ

Charles Milliard s'est officiellement lancé dans la course à la chefferie du parti libéral du Québec.
Écoutez l'analyste Christine St-Pierre commenter cette annonce au micro de Philippe Cantin à l'émission, Le Québec maintenant.
Les sujets discutés
- Milliard se positionne comme candidat du renouveau;
- Il doit relever le défi de reconquérir l’électorat francophone et se positionner pour affronter le Parti québécois de Paul St-Pierre Plamondon;
- Charles Milliard devrait avoir l'appui de la toujours très influente commission jeunesse du PLQ;
- Milliard devra gérer le dossier Marwah Rizqy.