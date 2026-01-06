La consommation de sucre est omniprésente dans notre quotidien et il peut être difficile de s'en départir. Comment s'en détacher?
C'est la question sur laquelle se penche le nouveau livre Stop au sucre d'Isabelle Huot, qui sera disponible en librairie dès mercredi.
Écoutez la docteure en nutrition en discuter, mardi, au micro de Marie-Eve Tremblay.
«Je fais ce livre-là parce que je suis comme plusieurs personnes avec parfois des dérèglements de la glycémie qui peut avoir un impact sur la santé. Puis le sucre amène une sécrétion de dopamine qui fait qu'on est vraiment un petit peu comme la nicotine. Plus tu en manges, plus tu as le goût de manger. Donc, le livre propose vraiment une méthode de désensibilisation au sucre.»