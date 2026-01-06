 Aller au contenu
Société
Livre «Stop au sucre»

Comment réduire sa consommation de sucre au quotidien?

par 98.5

0:00
19:20

Entendu dans

Radio textos

le 6 janvier 2026 12:07

Avec

Isabelle Huot
Isabelle Huot
Marie-Eve Tremblay
Marie-Eve Tremblay
Comment réduire sa consommation de sucre au quotidien?
La consommation de sucre est omniprésente dans notre quotidien et il peut être difficile de s'en départir. / xy / Adobe Stock

La consommation de sucre est omniprésente dans notre quotidien et il peut être difficile de s'en départir. Comment s'en détacher? 

C'est la question sur laquelle se penche le nouveau livre Stop au sucre d'Isabelle Huot, qui sera disponible en librairie dès mercredi.

Écoutez la docteure en nutrition en discuter, mardi, au micro de Marie-Eve Tremblay. 

«Je fais ce livre-là parce que je suis comme plusieurs personnes avec parfois des dérèglements de la glycémie qui peut avoir un impact sur la santé. Puis le sucre amène une sécrétion de dopamine qui fait qu'on est vraiment un petit peu comme la nicotine. Plus tu en manges, plus tu as le goût de manger. Donc, le livre propose vraiment une méthode de désensibilisation au sucre.»

Isabelle Huot

Vous aimerez aussi

Pic des virus hivernaux au Québec: «Il faut se laisser le temps d’être malade»
La commission
Pic des virus hivernaux au Québec: «Il faut se laisser le temps d’être malade»
0:00
16:54
«La neige arrive en France et ils sont complètement démunis»
La commission
«La neige arrive en France et ils sont complètement démunis»
0:00
4:00

Parce que vous voulez tout savoir!

Ne manquez rien de l’actualité, des chroniques ou moments forts de vos animateurs et émissions préférés.

En m’abonnant, j’accepte de recevoir des communications par courriel de Cogeco Média et de ses sociétés affiliées, y compris des nouvelles, des mises à jour, des activités et des concours. Vous pouvez vous désabonner en tout temps en utilisant le lien au bas de nos courriels ou en nous contactant par le biais de notre Politique en matière de protection des renseignements personnels. Veuillez noter, cependant, que nous pouvons continuer à vous envoyer des communications liées au service et d’autres communications non commerciales. Ce site est protégé par reCAPTCHA et la politique de confidentialité de Google et les les conditions d'utilisation s'appliquent.

Dernièrement dans Radio textos

Voir tout
Drogues en vente sur Facebook: les failles béantes de la modération numérique
Rattrapage
Une problématique alarmante
Drogues en vente sur Facebook: les failles béantes de la modération numérique
L’«effet Maduro»: pourquoi son ensemble Nike est-il en rupture de stock?
Rattrapage
Symbolisme vestimentaire
L’«effet Maduro»: pourquoi son ensemble Nike est-il en rupture de stock?
Les Québécois disparaissent de l'élite du hockey: ça vous dérange?
Rattrapage
Le sport national
Les Québécois disparaissent de l'élite du hockey: ça vous dérange?
Nostradamus en 2026: le mythe annuel des prophéties décortiqué
Rattrapage
Actualité paranormale
Nostradamus en 2026: le mythe annuel des prophéties décortiqué
Transparence financière: vos frais de gestion bientôt révélés en dollars
Rattrapage
Rapport obligatoire pour éclairer les clients
Transparence financière: vos frais de gestion bientôt révélés en dollars
Le vouvoiement à l'école: une fausse solution contre la violence scolaire?
Rattrapage
Civilité et éducation
Le vouvoiement à l'école: une fausse solution contre la violence scolaire?
La capture de Maduro: un signal d'alarme pour la souveraineté du Québec?
Rattrapage
Imprévisibilité américaine
La capture de Maduro: un signal d'alarme pour la souveraineté du Québec?
Quelle est la couleur de l'année 2026?
Rattrapage
Tendances
Quelle est la couleur de l'année 2026?
Voyager seul à l'étranger: «C'est faire ce qu'on veut quand on veut!»
Rattrapage
Vous en avez déjà rêvé?
Voyager seul à l'étranger: «C'est faire ce qu'on veut quand on veut!»
Quels maux peuvent être soignés par une visite à la pharmacie?
Rattrapage
Santé
Quels maux peuvent être soignés par une visite à la pharmacie?
La mode nous pousse-t-elle à la consommation?
Rattrapage
Tendances 2026
La mode nous pousse-t-elle à la consommation?
Isabelle Pagé présente son nouveau livre «Je suis où»
Rattrapage
Croissance personnelle
Isabelle Pagé présente son nouveau livre «Je suis où»
Séries télés 2025: «On peut parler de l'année Empathie»
Rattrapage
Que nous réserve la prochaine année?
Séries télés 2025: «On peut parler de l'année Empathie»
Depuis quand célèbre-t-on le Nouvel An le 1er janvier?
Rattrapage
Origines de cette tradition
Depuis quand célèbre-t-on le Nouvel An le 1er janvier?