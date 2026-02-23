 Aller au contenu
Société
Dans les écoles secondaires du Québec

L’intolérance envers la diversité sexuelle et la misogynie en hausse

par 98.5

Le Québec maintenant

le 23 février 2026 15:53

Philippe Cantin
Philippe Cantin
Le Québec maintenant / Cogeco Média

L’intolérance envers la diversité sexuelle et la misogynie serait en hausse dans les écoles publiques du Québec, selon une étude menée par un chercheur universitaire pour le compte de la Fédération autonome de l’enseignement (FAE) dont les résultats ont été dévoilés lundi. 

Les jeunes garçons seraient malheureusement les principaux fautifs des actions de violence envers les personnes de sexe opposé et des jeunes s’identifiant à la communauté LGBTQ2A+. 

Écoutez Francis Dupuis-Déri, professeur de science politique et codirecteur du Chantier sur l’antiféminisme, en discuter au micro de Philippe Cantin. 

«C'était tellement décourageant en effet. Il y a une sorte d'attitude décomplexée de jeunes garçons face à ces enjeux-là. Même envers leurs enseignantes, ils peuvent les insulter, dire que la place des femmes est à la maison pour faire des bébés et qu'elles occupent un poste d'un homme et des choses comme ça.»

Francis Dupuis-Déri

