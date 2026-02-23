Dans les écoles secondaires du Québec

L’intolérance envers la diversité sexuelle et la misogynie serait en hausse dans les écoles publiques du Québec, selon une étude menée par un chercheur universitaire pour le compte de la Fédération autonome de l’enseignement (FAE) dont les résultats ont été dévoilés lundi.

Les jeunes garçons seraient malheureusement les principaux fautifs des actions de violence envers les personnes de sexe opposé et des jeunes s’identifiant à la communauté LGBTQ2A+.

Écoutez Francis Dupuis-Déri, professeur de science politique et codirecteur du Chantier sur l’antiféminisme, en discuter au micro de Philippe Cantin.