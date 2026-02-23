Les bonnes nouvelles du jour

Quelles sont les bonnes nouvelles de la journée?
On annonce le retour des athlètes québécois et la création de 15 nouveaux magasins Maxi par Loblaw au Québec d’ici 2026, avec la rénovation de 191 magasins au Canada.
Écoutez les nouvelles qui ont attiré l'attention de Nathalie Normandeau et Luc Ferrandez, lundi, à La commission.
Autres sujets abordés :
- Un auditeur souligne l'importance de la promotion du don d'organes lors d'une célébration de mariage;
- Bernard Drainville propose la fin de la permanence à vie pour les fonctionnaires;
- La danse chez les jeunes migre des discothèques vers les réseaux sociaux, ce qui transforme la socialisation.