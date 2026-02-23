Les bonnes nouvelles du jour

Quelles sont les bonnes nouvelles de la journée?

On annonce le retour des athlètes québécois et la création de 15 nouveaux magasins Maxi par Loblaw au Québec d’ici 2026, avec la rénovation de 191 magasins au Canada.

