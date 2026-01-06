Une problématique alarmante

François Charron, chroniqueur à la vie numérique et créateur du site francoischarron.com, aborde la problématique alarmante de la vente de drogue facilitée par des publicités sur les réseaux sociaux comme Facebook, mardi, à Radio textos.
Malgré l'illégalité flagrante, ces plateformes peinent à filtrer ces contenus, souvent livrés par des services postaux réguliers.
Écoutez l'intégralité de cette chronique au micro de Marie-Eve Tremblay.
Autres sujets abordés:
- L'intelligence artificielle restera sujette aux «hallucinations» en 2026;
- La prochaine sera marquée par l'émergence des robots domestiques, des lunettes connectées et une forte poussée de l'énergie solaire résidentielle au Québec grâce à de nouvelles subventions.
