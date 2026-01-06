 Aller au contenu
Techno
Une problématique alarmante

Drogues en vente sur Facebook: les failles béantes de la modération numérique

par 98.5

0:00
23:36

Entendu dans

Radio textos

le 6 janvier 2026 11:40

Avec

François Charron
François Charron
Marie-Eve Tremblay
Marie-Eve Tremblay
Drogues en vente sur Facebook: les failles béantes de la modération numérique
La vie numérique avec François Charron / Cogeco Média

François Charron, chroniqueur à la vie numérique et créateur du site francoischarron.com, aborde la problématique alarmante de la vente de drogue facilitée par des publicités sur les réseaux sociaux comme Facebook, mardi, à Radio textos

Malgré l'illégalité flagrante, ces plateformes peinent à filtrer ces contenus, souvent livrés par des services postaux réguliers. 

Écoutez l'intégralité de cette chronique au micro de Marie-Eve Tremblay.

Autres sujets abordés:

  • L'intelligence artificielle restera sujette aux «hallucinations» en 2026;
  • La prochaine sera marquée par l'émergence des robots domestiques, des lunettes connectées et une forte poussée de l'énergie solaire résidentielle au Québec grâce à de nouvelles subventions.

Information supplémentaire: 

Vous aimerez aussi

CES 2026: des innovations technologiques majeures... dans nos cuisines
Lagacé le matin
CES 2026: des innovations technologiques majeures... dans nos cuisines
0:00
4:09
Mathieu Roy en direct du Salon de l'électronique
Le Québec maintenant
Mathieu Roy en direct du Salon de l'électronique
0:00
9:01

Parce que vous voulez tout savoir!

Ne manquez rien de l’actualité, des chroniques ou moments forts de vos animateurs et émissions préférés.

En m’abonnant, j’accepte de recevoir des communications par courriel de Cogeco Média et de ses sociétés affiliées, y compris des nouvelles, des mises à jour, des activités et des concours. Vous pouvez vous désabonner en tout temps en utilisant le lien au bas de nos courriels ou en nous contactant par le biais de notre Politique en matière de protection des renseignements personnels. Veuillez noter, cependant, que nous pouvons continuer à vous envoyer des communications liées au service et d’autres communications non commerciales. Ce site est protégé par reCAPTCHA et la politique de confidentialité de Google et les les conditions d'utilisation s'appliquent.

Dernièrement dans Radio textos

Voir tout
Comment réduire sa consommation de sucre au quotidien?
Rattrapage
Livre «Stop au sucre»
Comment réduire sa consommation de sucre au quotidien?
L’«effet Maduro»: pourquoi son ensemble Nike est-il en rupture de stock?
Rattrapage
Symbolisme vestimentaire
L’«effet Maduro»: pourquoi son ensemble Nike est-il en rupture de stock?
Les Québécois disparaissent de l'élite du hockey: ça vous dérange?
Rattrapage
Le sport national
Les Québécois disparaissent de l'élite du hockey: ça vous dérange?
Nostradamus en 2026: le mythe annuel des prophéties décortiqué
Rattrapage
Actualité paranormale
Nostradamus en 2026: le mythe annuel des prophéties décortiqué
Transparence financière: vos frais de gestion bientôt révélés en dollars
Rattrapage
Rapport obligatoire pour éclairer les clients
Transparence financière: vos frais de gestion bientôt révélés en dollars
Le vouvoiement à l'école: une fausse solution contre la violence scolaire?
Rattrapage
Civilité et éducation
Le vouvoiement à l'école: une fausse solution contre la violence scolaire?
La capture de Maduro: un signal d'alarme pour la souveraineté du Québec?
Rattrapage
Imprévisibilité américaine
La capture de Maduro: un signal d'alarme pour la souveraineté du Québec?
Quelle est la couleur de l'année 2026?
Rattrapage
Tendances
Quelle est la couleur de l'année 2026?
Voyager seul à l'étranger: «C'est faire ce qu'on veut quand on veut!»
Rattrapage
Vous en avez déjà rêvé?
Voyager seul à l'étranger: «C'est faire ce qu'on veut quand on veut!»
Quels maux peuvent être soignés par une visite à la pharmacie?
Rattrapage
Santé
Quels maux peuvent être soignés par une visite à la pharmacie?
La mode nous pousse-t-elle à la consommation?
Rattrapage
Tendances 2026
La mode nous pousse-t-elle à la consommation?
Isabelle Pagé présente son nouveau livre «Je suis où»
Rattrapage
Croissance personnelle
Isabelle Pagé présente son nouveau livre «Je suis où»
Séries télés 2025: «On peut parler de l'année Empathie»
Rattrapage
Que nous réserve la prochaine année?
Séries télés 2025: «On peut parler de l'année Empathie»
Depuis quand célèbre-t-on le Nouvel An le 1er janvier?
Rattrapage
Origines de cette tradition
Depuis quand célèbre-t-on le Nouvel An le 1er janvier?