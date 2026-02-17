Tato, un service pour faciliter la gouvernance

Dans la foulée des ratés informatiques au Québec, Justin Delisle propose une solution innovante pour prévenir les dérives des grands projets numériques.

Son entreprise a conçu un «collègue virtuel» basé sur l’intelligence artificielle qui brise les silos informationnels en assistant à l'ensemble des réunions d'un projet.

En centralisant les données et en identifiant les «petits bobos» avant qu'ils ne deviennent critiques, Tato offre une transparence inédite.

Malgré un succès probant, notamment une économie d'un demi-million de dollars pour l'entreprise Héroux-Devtek, M. Delisle déplore l'impossibilité d'obtenir du financement québécois, alors que son capital de 9 millions provient exclusivement des États-Unis.

