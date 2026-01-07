«Check ma butte»

Guillaume Eckerl a créé l'application checkmabutte.ca en réponse aux directives controversées de l'Union réciproque d'assurance scolaire du Québec (URASQ) concernant la sécurité des buttes de neige dans les cours d'école.

Grâce à une simple photo analysée par l'IA, l'application vérifie si la butte respecte les normes de hauteur et de pente imposées par l'assureur.

En plus du diagnostic, l'outil propose des conseils pratiques pour rendre la structure conforme.

Ce projet, réalisé en seulement quelques heures, illustre le potentiel de l'IA pour générer rapidement des solutions technologiques ciblées.

Écoutez Guillaume Eckerl, entrepreneur en intelligence artificielle, expliquer le tout, mercredi, à Lagacé le matin.