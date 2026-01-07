 Aller au contenu
Société
100 hommes prêts à l’agression

L’illusion du consentement: l’enquête troublante de Hugo Meunier

par 98.5

0:00
6:40

Entendu dans

Lagacé le matin

le 7 janvier 2026 09:45

Avec

Patrick Lagacé
Patrick Lagacé
Hugo Meunier
Hugo Meunier
L’illusion du consentement: l’enquête troublante de Hugo Meunier
Hugo Meunier / Cogeco Média

Le journaliste Hugo Meunier présente son documentaire de recherche, 100 hommes prêts à coucher avec une femme endormie, qui sera diffusé sur Savoir Média le 12 janvier.

Inspiré par l'affaire Dominique Pelicot en France, il a publié une fausse annonce invitant des hommes à avoir des relations sexuelles avec son «épouse endormie» sans son consentement. 

De manière alarmante, plus de 100 hommes ont répondu en 48 heures, et seulement trois ou quatre ont soulevé la question du consentement.

Hugo Meunier soutient que malgré le mouvement MeToo, un fossé immense subsiste entre ceux qui comprennent l'éthique sexuelle moderne et ceux influencés par la pornographie extrême et les fantasmes de «somnophilie».

Écoutez Hugo Meunier, journaliste chez Urbania, discuter du sujet troublant avec Patrick Lagacé. 

«Je pensais qu'on vivait dans une société... où on était en avance sur tout le monde au niveau des valeurs féministes. Je suis tombé en bas de ma chaise.»

Hugo Meunier

