100 hommes prêts à l’agression

Le journaliste Hugo Meunier présente son documentaire de recherche, 100 hommes prêts à coucher avec une femme endormie, qui sera diffusé sur Savoir Média le 12 janvier.

Inspiré par l'affaire Dominique Pelicot en France, il a publié une fausse annonce invitant des hommes à avoir des relations sexuelles avec son «épouse endormie» sans son consentement.

De manière alarmante, plus de 100 hommes ont répondu en 48 heures, et seulement trois ou quatre ont soulevé la question du consentement.

Hugo Meunier soutient que malgré le mouvement MeToo, un fossé immense subsiste entre ceux qui comprennent l'éthique sexuelle moderne et ceux influencés par la pornographie extrême et les fantasmes de «somnophilie».

Écoutez Hugo Meunier, journaliste chez Urbania, discuter du sujet troublant avec Patrick Lagacé.