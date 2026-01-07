L'étude NutriQuébec de l'Université Laval dresse un portrait préoccupant de l'alimentation des Québécois.

Menée sur 25 ans auprès de 6 000 participants, elle révèle une consommation excessive de sel, de sucre et de gras saturés, ainsi qu'un manque criant de fruits et légumes, particulièrement chez les populations défavorisées.

Écoutez Benoît Lamarche, chercheur responsable de NutriQuébec et directeur du Centre NUTRISS de l’Université Laval, faire le point.

Autres sujets abordés: