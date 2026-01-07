L'étude NutriQuébec de l'Université Laval dresse un portrait préoccupant de l'alimentation des Québécois.
Menée sur 25 ans auprès de 6 000 participants, elle révèle une consommation excessive de sel, de sucre et de gras saturés, ainsi qu'un manque criant de fruits et légumes, particulièrement chez les populations défavorisées.
Écoutez Benoît Lamarche, chercheur responsable de NutriQuébec et directeur du Centre NUTRISS de l’Université Laval, faire le point.
Autres sujets abordés:
- L'omniprésence du sel: huit personnes sur dix dépassent les recommandations quotidiennes;
- Le facteur temps: au-delà du coût, le rythme de vie effréné pousse de nombreux Québécois vers des solutions rapides comme les plats surgelés, au détriment de la cuisine maison;
- La littératie alimentaire: bien que la population soit exposée à de nombreuses émissions culinaires, le passage de la théorie à la pratique reste difficile dans un quotidien chargé;
- L'impact de l'étiquetage obligatoire.