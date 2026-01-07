Réseau sociaux

Frédéric Labelle analyse les tendances TikTok liées aux résolutions de 2026.

Il présente d'abord Tout-Court, une plateforme québécoise regroupant les ressources pour les passionnés de course à pied.

Il aborde ensuite le mouvement social «Balance ta balance», lancé par la Dre Stéphanie Léonard, qui incite à délaisser le pèse-personne pour favoriser l'estime de soi et la santé globale plutôt que l'apparence physique.

Enfin, il mentionne la tendance insolite des «365 boutons», où une créatrice de contenu filme le passage quotidien d'un bouton d'un bocal à l'autre pour symboliser le temps qui passe, provoquant même des ruptures de stock de boutons en boutique.

