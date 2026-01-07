 Aller au contenu
Société
Violence et réhabilitation

Origines autochtones en justice: une utilisation qui sème le doute

par 98.5

0:00
6:45

Entendu dans

Lagacé le matin

le 7 janvier 2026 09:32

Avec

Patrick Lagacé
Patrick Lagacé
Luc Ferrandez
Luc Ferrandez
Origines autochtones en justice: une utilisation qui sème le doute
Luc Ferrandez / Cogeco Média

Luc Ferrandez commente la sentence clémente de Pierre Parent, un homme au lourd passé criminel (incluant un meurtre en Ontario) qui a évité la prison après un vol avec violence dans un Costco.

La juge a justifié cette décision par les origines autochtones de l'accusé, bien que celui-ci ne les ait «découvertes» qu'en prison.

Il critique l'utilisation de cet argumentaire pour un individu n'ayant pas grandi en milieu autochtone, estimant que cela décrédibilise le système de justice.

Écoutez Luc Ferrandez à ce sujet, mercredi, au micro de Patrick Lagacé. 

«Ce que la juge nous dit, c’est: on n’a pas les moyens de s’en occuper en dedans ou en dehors. On espère qu’avec une bonne poussée dans le bon sens, il va s’en sortir un peu.»

Luc Ferrandez

Vous aimerez aussi

Trumpistes québécois: entre convictions cachées et méfiance des médias
Lagacé le matin
Trumpistes québécois: entre convictions cachées et méfiance des médias
0:00
5:39
Trop de sel, trop de sucre: le constat sévère de l’étude NutriQuébec
Lagacé le matin
Trop de sel, trop de sucre: le constat sévère de l’étude NutriQuébec
0:00
5:52

Parce que vous voulez tout savoir!

Ne manquez rien de l’actualité, des chroniques ou moments forts de vos animateurs et émissions préférés.

En m’abonnant, j’accepte de recevoir des communications par courriel de Cogeco Média et de ses sociétés affiliées, y compris des nouvelles, des mises à jour, des activités et des concours. Vous pouvez vous désabonner en tout temps en utilisant le lien au bas de nos courriels ou en nous contactant par le biais de notre Politique en matière de protection des renseignements personnels. Veuillez noter, cependant, que nous pouvons continuer à vous envoyer des communications liées au service et d’autres communications non commerciales. Ce site est protégé par reCAPTCHA et la politique de confidentialité de Google et les les conditions d'utilisation s'appliquent.

Dernièrement dans Lagacé le matin

Voir tout
Trumpistes québécois: entre convictions cachées et méfiance des médias
Rattrapage
Une communauté «anti-système»
Trumpistes québécois: entre convictions cachées et méfiance des médias
L’illusion du consentement: l’enquête troublante de Hugo Meunier
Rattrapage
100 hommes prêts à l’agression
L’illusion du consentement: l’enquête troublante de Hugo Meunier
L’annexion du Groenland: l’obsession de grandeur de Donald Trump
Rattrapage
Géopolitique de l’Arctique
L’annexion du Groenland: l’obsession de grandeur de Donald Trump
Résolutions 2026: de la course à pied aux rituels insolites sur TikTok
Rattrapage
Réseau sociaux
Résolutions 2026: de la course à pied aux rituels insolites sur TikTok
L'entrevue sans filtre: des personnalités face à l'assemblée du «Facteur A»
Rattrapage
Magie et émotions
L'entrevue sans filtre: des personnalités face à l'assemblée du «Facteur A»
Buttes de neige réglementaires: un outil technologique pour les écoles
Rattrapage
«Check ma butte»
Buttes de neige réglementaires: un outil technologique pour les écoles
Convention CES: des robots plus délicats et précis que jamais
Rattrapage
Événement à Las Vegas
Convention CES: des robots plus délicats et précis que jamais
Suppléments de protéines: l’analyse de 68 produits par Protégez-vous
Rattrapage
Attention aux additifs et sucres
Suppléments de protéines: l’analyse de 68 produits par Protégez-vous
Psychiatrie de rue: l'alliance entre police et médecins pour aider les sans-abri
Rattrapage
Santé mentale et itinérance
Psychiatrie de rue: l'alliance entre police et médecins pour aider les sans-abri
«À l'épicerie, les gens me parlent du coût de la vie, pas de souveraineté»
Rattrapage
Parler des vraies affaires
«À l'épicerie, les gens me parlent du coût de la vie, pas de souveraineté»
Les Canadiens à la recherche d'attaque et de robustesse physique
Rattrapage
Bilan de mi-saison des Canadiens
Les Canadiens à la recherche d'attaque et de robustesse physique
Trop de sel, trop de sucre: le constat sévère de l’étude NutriQuébec
Rattrapage
Alimentation
Trop de sel, trop de sucre: le constat sévère de l’étude NutriQuébec
Un enseignant de Cégep défend les politiques de Donald Trump
Rattrapage
Tarifs et souveraineté
Un enseignant de Cégep défend les politiques de Donald Trump
Action collective contre Communauto: «Un combat des mots assez intéressant»
Rattrapage
Autopartage
Action collective contre Communauto: «Un combat des mots assez intéressant»