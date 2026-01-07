Violence et réhabilitation

Luc Ferrandez commente la sentence clémente de Pierre Parent, un homme au lourd passé criminel (incluant un meurtre en Ontario) qui a évité la prison après un vol avec violence dans un Costco.

La juge a justifié cette décision par les origines autochtones de l'accusé, bien que celui-ci ne les ait «découvertes» qu'en prison.

Il critique l'utilisation de cet argumentaire pour un individu n'ayant pas grandi en milieu autochtone, estimant que cela décrédibilise le système de justice.

Écoutez Luc Ferrandez à ce sujet, mercredi, au micro de Patrick Lagacé.