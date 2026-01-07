 Aller au contenu
Nouvelle mesure au Royaume-Uni

Interdire la publicité contre la malbouffe pour diminuer l’obésité

le 7 janvier 2026

Marie-Eve Tremblay
Interdire la publicité contre la malbouffe pour diminuer l’obésité
Le Royaume-Uni a pris une décision radicale pour pousser les Anglais à adopter de saines habitudes de nutrition: le pays interdit désormais la plupart des publicités liées à la malbouffe.

Les annonces de restaurants ou de produits jugés mauvais pour la santé ne sont plus permises sur le Web et sont diffusées seulement après 21 h à la télévision.

Cette mesure, qui vise à lutter contre les pathologies comme l’obésité, pourrait-elle être adaptée au Québec ?

Écoutez le docteur Benoît Heppell, médecin de famille en Estrie, revenir sur cette mesure et sur les bonnes pratiques de nutrition, mercredi, à l’émission de Marie-Eve Tremblay.

