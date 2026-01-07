Attention aux additifs et sucres

Catherine Crépeau présente les résultats d'une analyse de Protégez-vous portant sur 68 suppléments de protéines.

Elle souligne que la majorité des gens, même sportifs, comblent déjà leurs besoins protéinés par une alimentation équilibrée.

Les suppléments devraient être réservés à des besoins spécifiques ou ponctuels.

L'enquête met en garde contre les produits ultra-transformés contenant des additifs, arômes et édulcorants (comme le sucralose) visant à masquer le goût.

Enfin, elle rappelle qu'un supplément ne favorise la masse musculaire que s'il est combiné à un entraînement adéquat.

Écoutez Catherine Crépeau, journaliste pour Protégez-vous, donner tous les détails, mercredi au micro de Patrick Lagacé.