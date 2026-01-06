 Aller au contenu
Politique
Le plan de Donald Trump voué à l'échec

La relance pétrolière au Venezuela, mission impossible?

par 98.5

0:00
13:19

Entendu dans

Lagacé le matin

le 6 janvier 2026 09:23

Avec

Patrick Lagacé
Patrick Lagacé
Luc Ferrandez
Luc Ferrandez
La relance pétrolière au Venezuela, mission impossible?
Le coup de gueule de Luc Ferrandez / Cogeco Média

En se basant sur un article du Financial Times, le chroniqueur Luc Ferrandez croit que le plan de relance de Donald Trump concernant le secteur pétrolier du Venezuela est voué à l'échec.

Le pays souffre d'un sous-développement profond qui nécessitera des décennies de reconstruction.

La production pétrolière, autrefois florissante, est aujourd'hui entravée par la fuite massive de la main-d'œuvre qualifiée et le délabrement des infrastructures gérées par l'armée.

Écoutez Luc Ferrandez et Patrick Lagacé faire le point sur ces enjeux géopolitiques, mardi matin.

Vous aimerez aussi

À quoi peut-on s'attendre pour l'année politique 2026?
Signé les fêtes!
À quoi peut-on s'attendre pour l'année politique 2026?
0:00
11:44
2026 : quels moments politiques faudra-t-il garder à l'œil?
Lacroix le matin
2026 : quels moments politiques faudra-t-il garder à l'œil?
0:00
8:14

Parce que vous voulez tout savoir!

Ne manquez rien de l’actualité, des chroniques ou moments forts de vos animateurs et émissions préférés.

En m’abonnant, j’accepte de recevoir des communications par courriel de Cogeco Média et de ses sociétés affiliées, y compris des nouvelles, des mises à jour, des activités et des concours. Vous pouvez vous désabonner en tout temps en utilisant le lien au bas de nos courriels ou en nous contactant par le biais de notre Politique en matière de protection des renseignements personnels. Veuillez noter, cependant, que nous pouvons continuer à vous envoyer des communications liées au service et d’autres communications non commerciales. Ce site est protégé par reCAPTCHA et la politique de confidentialité de Google et les les conditions d'utilisation s'appliquent.

Dernièrement dans Lagacé le matin

Voir tout
Le retour forcé au bureau: un futur conflit social majeur?
Rattrapage
Télétravail contre présentiel
Le retour forcé au bureau: un futur conflit social majeur?
Patrik Laine s'ouvre sur sa santé mentale
Rattrapage
Le couple Laine parle de la vie à Montréal
Patrik Laine s'ouvre sur sa santé mentale
Arrivée officielle de Céline Dion sur TikTok
Rattrapage
Réseaux sociaux
Arrivée officielle de Céline Dion sur TikTok
Briser l'isolement social: un bar dans une résidence de personnes âgées
Rattrapage
Lien social et bière abordable
Briser l'isolement social: un bar dans une résidence de personnes âgées
Le monde de la musique secoué par des révélations sur Céline Dion
Rattrapage
Dans un livre de l'ex-bras droit de René Angélil
Le monde de la musique secoué par des révélations sur Céline Dion
CES 2026: des innovations technologiques majeures... dans nos cuisines
Rattrapage
Grand rassemblement à Vegas
CES 2026: des innovations technologiques majeures... dans nos cuisines
Menaces d'annexion du Groenland: les habitants entre lassitude et inquiétude
Rattrapage
Le mini-continent est dans le viseur de Trump
Menaces d'annexion du Groenland: les habitants entre lassitude et inquiétude
Démission de Chrystia Freeland: un départ stratégique vers l’Ukraine
Rattrapage
Remaniement chez les libéraux
Démission de Chrystia Freeland: un départ stratégique vers l’Ukraine
Acheter de la cocaïne sur les réseaux sociaux: une accessibilité déconcertante
Rattrapage
Facebook et Instagram
Acheter de la cocaïne sur les réseaux sociaux: une accessibilité déconcertante
Le système est «complètement saturé»: le cri du cœur du Dr Gilbert Boucher
Rattrapage
Les urgences débordent
Le système est «complètement saturé»: le cri du cœur du Dr Gilbert Boucher
Convoitise américaine: nos ressources naturelles sous haute tension
Rattrapage
La fin de la naïveté devant les États-Unis
Convoitise américaine: nos ressources naturelles sous haute tension
Action collective contre un possible cartel hôtelier au Québec
Rattrapage
Pour l'utilisation d'un logiciel de tarification
Action collective contre un possible cartel hôtelier au Québec
Candidature de Charles Milliard au PLQ: «Une bonne longueur d'avance»
Rattrapage
Une organisation bien rodée
Candidature de Charles Milliard au PLQ: «Une bonne longueur d'avance»
Une animatrice de Food Network sauvée par la solidarité drummondvilloise
Rattrapage
Tombée en panne... et en amour avec le Québec
Une animatrice de Food Network sauvée par la solidarité drummondvilloise