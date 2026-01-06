Le plan de Donald Trump voué à l'échec

En se basant sur un article du Financial Times, le chroniqueur Luc Ferrandez croit que le plan de relance de Donald Trump concernant le secteur pétrolier du Venezuela est voué à l'échec.

Le pays souffre d'un sous-développement profond qui nécessitera des décennies de reconstruction.

La production pétrolière, autrefois florissante, est aujourd'hui entravée par la fuite massive de la main-d'œuvre qualifiée et le délabrement des infrastructures gérées par l'armée.

Écoutez Luc Ferrandez et Patrick Lagacé faire le point sur ces enjeux géopolitiques, mardi matin.